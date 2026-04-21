Adriana Poli Bortone | Il tatuaggio dell' Msi me lo porto nell' aldilà e andrò al 25 aprile

Adriana Poli Bortone, a quasi 83 anni, ha dichiarato di portare con sé il tatuaggio dell'MSI e di partecipare alle celebrazioni del 25 aprile. Nota per la sua solarità e la passione per le proprie idee, si è sempre distinta nel panorama politico. Recentemente, ha espresso soddisfazioni legate alla sua carriera politica e ai valori che ha sostenuto nel corso degli anni.

Solare come sempre. Una vita vissuta con amore per le sue idee. A quasi 83 anni si prende le sue soddisfazioni politiche. Altrimenti oggi Adriana Poli Bortone non farebbe il sindaco a Lecce, dove è amata. Ha fatto “scandalo” per un tatuaggio davvero piccolo con la scritta Msi sul polso. E che sarà mai. Schiamazzi a sinistra, l’ex sindaco Salvemini (Pd) che gioca a fare l’indignato, beccandosi lo sfottò dei militanti di Gioventù Nazionale del territorio che in una vignetta gli aprono le porte dell’ufficio patenti di democrazia. E dicono del gesto della Poli Bortone: «Ostentiamo con orgoglio il tatuaggio dedicato al Movimento Sociale Italiano. Ostentiamo con orgoglio il voler fissare per sempre, sulla propria pelle, la ragione di un impegno politico che ha avuto come leader del tempo Giorgio Almirante e Pino Rauti.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Adriana Poli Bortone: "Il tatuaggio dell'Msi me lo porto nell'aldilà e andrò al 25 aprile..." Notizie correlate Adriana Poli Bortone e il tatuaggio "MSI", sindaca di Lecce criticata dall'opposizione: "Prima del 25 aprile"Adriana Poli Bortone, sindaca di Lecce, si è tatuata la sigla MSI sul polso durante il Lecce Tattoo Fest. Adriana Poli Bortone e il tatuaggio dell'MSI, Francesco Storace difende la sindaca di Lecce: "Te lo invidio"Francesco Storace è intervenuto pubblicamente sulle polemiche sul tatuaggio con la scritta MSI di Adriana Poli Bortone, prendendo le difese della... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Adriana Poli Bortone, sindaca 82enne di Lecce, si fa tatuare la scritta MSI; Il video della sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, che si fa tatuare la scritta MSI; Adriana Poli Bortone, la sindaca di Lecce si fa tatuare la sigla del partito post fascista MSI; Adriana Poli Bortone a 82 anni si tatua MSI: il gesto nostalgico della sindaca di Lecce al Tattoo Fest VIDEO. Il video della sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, che si fa tatuare la scritta «MSI»Durante l’inaugurazione di un evento di tatuaggi a Lecce, la sindaca Adriana Poli Bortone si è fatta tatuare sul polso destro la scritta «MSI» per ricordare il Movimento sociale italiano: il partito d ... ilpost.it Adriana Poli Bortone e il tatuaggio dell'MSI, Francesco Storace difende la sindaca di Lecce: Te lo invidioFrancesco Storace ha difeso Adriana Poli Bortone dopo le polemiche sulla scelta della sindaca di Lecce di farsi un tatuaggio con la scritta MSI. virgilio.it Ci sono storie che non si rinnegano. Si vivono. Si portano addosso. Adriana Poli Bortone ha attraversato la politica italiana in ogni ruolo: Ministro, Parlamentare europeo, Deputato, Senatore, Sindaco. Oggi viene criticata per una scelta personale fatta a 82 ann facebook Durante l’inaugurazione di un evento di tatuaggi a Lecce, la sindaca Adriana Poli Bortone si è fatta tatuare sul polso destro la scritta «MSI» per ricordare il Movimento sociale italiano x.com