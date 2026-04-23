Dopo il successo delle Giornate Fai ripartono le aperture 2026

Dopo il successo delle Giornate Fai, sono state annunciate le aperture programmate per il 2026. Il Comitato per la valorizzazione del Complesso storico di San Michele ha confermato l’intenzione di proseguire con le iniziative di apertura e promozione del sito, che risale al XIII secolo. La decisione arriva in seguito alle attività svolte durante le giornate di visita e alle richieste di coinvolgimento della comunità locale.

Il Comitato per la valorizzazione del Complesso storico di San Michele rinnova anche per il 2026 il suo impegno per la rinascita di questo gioiello del XIII secolo. Arroccato sul suo iconico sperone roccioso, il complesso non è più solo un simbolo di storia, arte e fede, ma il cuore di una.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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