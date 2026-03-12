Giornate FAI di Primavera 2026 | le aperture straordinarie a Prossedi Gaeta e Minturno

Le Giornate FAI di Primavera 2026 si svolgono per la 34ª volta e prevedono aperture straordinarie a Prossedi, Gaeta e Minturno, città che ospitano alcune delle principali attrazioni storico-artistiche e naturalistiche della regione. Durante l’evento, i visitatori potranno scoprire luoghi normalmente chiusi al pubblico, con aperture organizzate appositamente per questa occasione. L’iniziativa coinvolge diverse strutture e monumenti di queste località.

Tornano per la 34° edizione le “Giornate FAI di Primavera”, la manifestazione che promuove le bellezze naturalistiche e storico-artistiche del nostro Paese. Ogni anno sono sempre di più le città e i luoghi che aderiscono a questa iniziativa: infatti quest’anno si potranno visitare ben 780 luoghi in 400 città di tutta Italia. Le visite sono a contributo libero, che contribuirà a sostenere le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. È dunque per sabato 21 e domenica 22 marzo nei luoghi aderenti all’iniziativa. Per entrare è richiesto un contributo libero, in caso di grande affluenza ai luoghi avranno la priorità nell’accesso i tesserati FAI, si può sottoscrivere la tessera anche in loco. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

