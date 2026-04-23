Dopo il disastro nucleare ucraino nacque l’ambientalismo scientifico

Il primo ricordo torna a quella riunione notturna e riservata, da cui nacque la manifestazione dedicata alla tutela ambientale. In seguito al disastro nucleare in Ucraina, si sviluppò un movimento basato su studi scientifici e analisi tecniche, che portò all’organizzazione di eventi e iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi dell’energia nucleare e sull’impatto ambientale delle attività industriali.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Il primo ricordo torna a quella riunione ristretta, notturna, da cui nacque la manifestazione del 10 maggio 1986 a Roma: duecentomila persone in piazza, quattordici giorni dopo Chernobyl, per dire «stop al nucleare». Ermete Realacci allora era segretario generale della Lega per l’ambiente, ancora con la denominazione originaria. A quarant’anni da quei giorni, con lui – oggi presidente onorario di Legambiente e alla guida della Fondazione Symbola – riannodiamo i fili di quella stagione: quando il nucleare divenne insieme catalizzatore di paure e di partecipazione, una spinta collettiva che avrebbe portato al referendum dell’anno successivo.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Dopo il disastro nucleare ucraino nacque l’ambientalismo scientifico» Notizie correlate A Fukushima i cinghiali si sono incrociati coi maiali dopo il disastro nucleare (ma le radiazioni non c’entrano)A quindici anni dal disastro nucleare del 2011, l’area di Fukushima è diventata un laboratorio naturale unico al mondo. Il disastro del Vajont: quando il lago nacque dalla tragedia di un intero paeseIl 9 ottobre 1963, nel cuore delle Dolomiti venete, un evento che avrebbe segnato per sempre l’Italia si svolse in pochi minuti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dopo il disastro nucleare ucraino nacque l’ambientalismo scientifico; Il prima e il dopo Chernobyl; Stop al nucleare: per quasi metà dei tedeschi è un errore; Dopo il disastro di Fukushima, il Giappone riabbraccia il nucleare. La centrale nucleare di Chernobyl quarant'anni dopo il disastroImmagini della centrale nucleare di Chernobyl, ora chiusa, grate pochi giorni prima del 40 anniversario del disastro. Nel 1986, quando ... notizie.tiscali.it Il disastro di ?ernobyl pesa ancora sul presenteIl 26 aprile 1986 esplose il reattore numero 4 della centrale, causando il più grave incidente della storia dell’energia nucleare civile. I suoi effetti si sentono ancora. Il video Leggi ... internazionale.it Le parole del 21enne dopo Atalanta-Lazio https://mdst.it/4u5iVLf #SportMediaset - facebook.com facebook 1-1 dopo 90 minuti. Si va ai tempi supplementari. Level after 90’. We go to extra time. #AtalantaLazio #CoppaItaliaFrecciarossa #GoAtalantaGo x.com