A Fukushima i cinghiali si sono incrociati coi maiali dopo il disastro nucleare ma le radiazioni non c’entrano

A quindici anni dal disastro nucleare del 2011, l’area di Fukushima è diventata un laboratorio naturale unico al mondo. Nel vuoto lasciato dall’uomo, la fauna selvatica ha intrapreso percorsi evolutivi inaspettati, portando alla comparsa di una nuova popolazione di animali: gli ibridi cinghiale-maiale. Questo fenomeno non è il risultato di mutazioni radioattive da film di fantascienza, ma di un incontro biologico avvenuto tra i boschi abbandonati e le fattorie ormai deserte. Subito dopo l’evacuazione della zona, migliaia di maiali domestici sono fuggiti dagli allevamenti, ritrovandosi liberi in un territorio senza più recinzioni né presenza umana. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Giappone, la centrale nucleare più grande al mondo riparte dopo il disastro di Fukushima
Il Giappone ha annunciato il riavvio del reattore numero 6 presso la centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa, la più grande al mondo per capacità.
Il Giappone riapre la più grande centrale nucleare al mondo dopo il disastro di Fukushima
