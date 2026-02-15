A Fukushima i cinghiali si sono incrociati coi maiali dopo il disastro nucleare ma le radiazioni non c’entrano

A Fukushima, i cinghiali e i maiali si sono incontrati di nuovo, e questa volta le radiazioni non c’entrano. Dopo il disastro nucleare del 2011, gli animali selvatici hanno iniziato a convivere e a mescolarsi in modo insolito. Un esempio di questa evoluzione si è visto nelle zone più contaminate, dove i cinghiali sono diventati sempre più numerosi e hanno iniziato a frequentare le aree abitate.

A quindici anni dal disastro nucleare del 2011, l'area di Fukushima è diventata un laboratorio naturale unico al mondo. Nel vuoto lasciato dall'uomo, la fauna selvatica ha intrapreso percorsi evolutivi inaspettati, portando alla comparsa di una nuova popolazione di animali: gli ibridi cinghiale-maiale. Questo fenomeno non è il risultato di mutazioni radioattive da film di fantascienza, ma di un incontro biologico avvenuto tra i boschi abbandonati e le fattorie ormai deserte. Subito dopo l'evacuazione della zona, migliaia di maiali domestici sono fuggiti dagli allevamenti, ritrovandosi liberi in un territorio senza più recinzioni né presenza umana.