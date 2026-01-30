Il disastro del Vajont | quando il lago nacque dalla tragedia di un intero paese

Il 9 ottobre 1963, un’intera valle si svegliò sotto una nuvola di fumo e polvere. La diga del Vajont crollò, facendo scivolare nel vuoto montagne di roccia e creando un’onda di oltre 200 metri che sommerse il paese di Longarone. In pochi minuti, case, strade e vite scomparvero sotto le acque del lago che si formò in quella tragedia. Sono passati quasi sessant’anni, ma quell’evento resta uno dei più terribili della nostra storia recente.

Il 9 ottobre 1963, nel cuore delle Dolomiti venete, un evento che avrebbe segnato per sempre l'Italia si svolse in pochi minuti. Un massiccio crollo di roccia, stimato in circa 260 milioni di metri cubi, si staccò dal versante del Monte Toc, precipitando nel bacino artificiale del lago di Vajont. L'impatto generò un'onda d'acqua e fango che si sollevò per oltre 200 metri, travolgendo inesorabilmente i paesi sottostanti: Longarone, Erto, Casso e altre comunità sparse lungo il corso del torrente Piave. Entro pochi minuti, più di 1.900 persone persero la vita. Non ci fu tempo per la fuga. Case, scuole, chiese e intere famiglie vennero spazzati via da un'ondata che, per dimensioni e velocità, sembrava uscita da un racconto apocalittico.

