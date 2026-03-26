Dopo 17 anni di battaglie civili la Dogana torna a splendere

Dopo diciassette anni di processi legali e richieste civili, l’edificio storico della Dogana è stato restaurato e riaperto al pubblico. Il Comitato per la Salvezza della Dogana ha seguito attivamente la vicenda, portando avanti le iniziative per preservare l’edificio. La riapertura rappresenta il risultato di un percorso lungo e complesso, che ha coinvolto numerose associazioni e cittadini.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo anni di attesa, battaglie civili e impegno costante del Comitato per la Salvezza della Dogana, la città ritrova uno dei suoi simboli più importanti. Un traguardo che non è solo urbanistico, ma profondamente identitario, frutto della determinazione di chi non ha mai smesso di credere nella rinascita della Dogana. LA NOTA. “Risultato di 17 anni di impegno civile. Intanto si avvia la solita discussione sulla sua destinazione. Tutto giusto, ma non bisogna dimenticare che la Dogana è anche altro. Era un monumento in rovina, ora è restituito alla città nella sua bellezza. Mancano ancora le statue e su questo occorre darsi da fare senza tregua, come per la piazza, affinché non diventi un bivacco ma un luogo libero e animato di incontro per gli avellinesi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dopo 17 anni di battaglie civili, la Dogana torna a splendere Articoli correlati Leggi anche: Boom di visitatori ai musei di Villa Torlonia. E il Casino Nobile torna a splendere dopo 20 anni Giornata vittime civili delle guerre. Ponte della Dogana si colora di bluIl comune di Fabbriche di Vergemoli quest’anno aderisce alla Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, che si... Una raccolta di contenuti su Dopo 17 anni di battaglie civili la... Temi più discussi: Libia, dopo 17 anni riapre lo zoo di Tripoli; Truffa Ibs Forex, risarciti dopo 17 anni. E la Cassazione condanna la banca; Incidente mortale, dopo 17 anni accolto il ricorso dei famigliari: Finalmente la verità; Apre l'attaccante straniero vero lusso per la categoria, dopo 17 anni la classicissima del campionato è degli ospiti. Truffa Ibs Forex, risarciti dopo 17 anni. E la Cassazione condanna la bancaMedici, professionisti e imprenditori comaschi recuperano i soldi persi. Per i giudici l’istituto deve pagare perché i conti erano legati al sistema della finanziaria ... laprovinciadicomo.it Libia, dopo 17 anni riapre lo zoo di TripoliDopo una chiusura durata 17 anni, lo zoo di Abu Salim, a Tripoli, è pronto a riaprire al pubblico nel primo giorno di Eid al-Fitr, festa che segna la fine del Ramadan, con data attesa in Libia per il ... ansa.it La star spagnola è rientrata nei camerini dopo aver salutato il pubblico italiano. "Provo a prendere qualcosa...", le parole con cui l'artista 33enne promette di mettercela tutta per ritornare sul palco dell'Unipol Forum, strapieno, dodicimila fan arrivati dall'Italia e d - facebook.com facebook L’ex batterista dei Nirvana e leader dei Foo Fighters, dopo la morte del batterista Taylor Hawkins e della madre Virginia, ha dovuto affrontare anche un «terremoto» familiare: «Amo mia moglie e i miei figli, e sto facendo tutto il possibile per riconquistare la loro x.com