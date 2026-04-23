Oggi all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina si è svolto un prelievo di fegato da parte di una donna di 69 anni. La procedura è stata effettuata con successo e rappresenta un gesto di generosità. La donna ha deciso di donare in un momento in cui si trovava in buone condizioni di salute, contribuendo così a salvare la vita di un paziente bisognoso di trapianto.

? Cosa sapere Prelievo di fegato oggi all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina da una donna di 69 anni.. L'organo è destinato al Policlinico Gemelli di Roma per un paziente in lista d'attesa.. Il prelievo di un fegato è avvenuto oggi, 23 aprile 2026, presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, grazie alla volontà espressa da una donna di 69 anni originaria di Sezze. La donna, colpita da un’emorragia cerebrale, aveva già formalizzato la propria decisione in passato durante le procedure per il rinnovo della carta d’identità. Questo atto di estremo altruismo ha permesso ai medici di procedere con l’intervento, destinando l’organo al Policlinico Gemelli di Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dono di vita a Latina: la scelta coraggiosa della settantaseienne

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