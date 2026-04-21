Il confronto tra alcuni sindaci di comuni montani e il ministro degli Affari regionali si è incentrato sulla gestione delle risorse pubbliche e sulla priorità di contenere la spesa. Mentre nelle zone di montagna si registra una diminuzione delle comunità, si nota anche una maggiore attenzione all’ordine dei conti pubblici. La discussione mette in evidenza le differenze tra territori e le scelte politiche adottate a livello nazionale.

La diversità del territorio italiano, lo sappiamo, è una immensa fonte di ricchezza. Ma fino a che punto può essere lo strumento per aumentare la spesa pubblica? Lo scontro tra i sindaci di alcuni comuni “montani” e il ministro degli Affari regionali, Roberto Calderoli, è istruttivo. Il ministro ha proposto una revisione dei criteri per la classificazione dei comuni montani: secondo le norme appena varate, potranno definirsi così solo i comuni che hanno almeno il venticinque per cento della superficie al di sopra dei seicento metri di altezza e in cui almeno il trenta per cento della superficie ha una pendenza superiore al venti per cento, oppure che si trovano a un’altitudine media di almeno cinquecento metri.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Meno comuni montani e più conti in ordine, la coraggiosa scelta di Calderoli

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