Addio a Matteo | la scelta coraggiosa dei genitori dona vita ad altri

Nella notte tra giovedì e venerdì si è spento Matteo Brandimarti, dopo cinque giorni di lotta in terapia intensiva presso l’ospedale Infermi di Rimini. La sua morte ha segnato la fine di un periodo difficile, durante il quale i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarlo. I genitori hanno preso una decisione che ha permesso di donare gli organi del ragazzo, contribuendo così a salvare altre vite.

Il tragico destino di Matteo Brandimarti si è concluso nella notte tra giovedì e venerdì, dopo cinque giorni di lotta in terapia intensiva presso l’ospedale Infermi di Rimini. Il dodicenne, originario di San Benedetto del Tronto, era stato vittima di un terribile incidente avvenuto il 5 aprile, durante la mattina di Pasqua, mentre si trovava in una struttura ricettiva a Pennabilli. Il ragazzo era rimasto intrappolato nel sistema di aspirazione di una vasca idromassaggio all’interno dell’area benessere di un hotel. Durante l’accaduto, il bambino si è ritrovato con il capo immerso nell’acqua e la gamba bloccata nel sifone, rendendo impossibile la respirazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Matteo: la scelta coraggiosa dei genitori dona vita ad altri Leggi anche: Calcinate, addio al dottor Finazzi: «Una vita ad aiutare gli altri» Leggi anche: Suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno ad Anguillara, per Bruzzone "la loro vita era compromessa" Temi più discussi: Addio a Matteo: il liceo Ferraris di Varese piange lo studente di 18 anni; Addio a Matteo Croce, architetto e maestro di stile; Addio a padre Francesco Duci; Addio al piccolo Lyon, stroncato da una malattia. I funerali domani nella chiesa Regina Pacis a Centobuchi. Addio a Matteo: il liceo Ferraris di Varese piange lo studente di 18 anniGiusto un mese fa era partito per gli Stati Uniti per vivere un'esperienza di scambio. I compagni della VC sono tornati in classe assistiti dalla psicologa per elaborare il lutto. Venerdì un momento d ... varesenews.it La squadra del rione schierata per l’addio a MatteoC’erano tutti ieri per dare a Matteo Montuschi l’ultimo saluto. C’era il Rione de’ Brozzi al completo che ha accolto l’arrivo del feretro schierando la grande squadra, c’erano i rappresentanti delle ... ilrestodelcarlino.it Scanavino, comincia una nuova avventura: dall'addio Juve a Scientifica - facebook.com facebook #Zarate rimpiange il suo addio alla #Lazio: "Ho fatto a cazzotti con #Kolarov, quella litigata..." x.com