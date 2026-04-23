Donne resistenti a scuola | memoria didattica cittadinanza attiva e attualità

Presso l’I.T. “Carlo Alberto Dalla Chiesa” si è tenuta la quinta edizione del concorso letterario dedicato alla docente Pierangela Misuraca, questa volta incentrato sul tema “Donne Resistenti”. La manifestazione ha coinvolto studenti e insegnanti, che hanno presentato elaborati su aspetti legati a memoria, didattica, cittadinanza attiva e attualità. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse categorie di partecipanti, con premi e riconoscimenti per i migliori contributi.

Presso l’I.T. “Carlo Alberto Dalla Chiesa” si è svolta la V edizione del concorso letterario dedicato alla docente Pierangela Misuraca, quest’anno incentrato sul tema “Donne Resistenti”. L’iniziativa si è configurata come un’esperienza formativa complessa e articolata, capace di coniugare dimensione culturale, riflessione pedagogica e partecipazione attiva degli studenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate VIDEO/ Tra didattica attiva e orientamento consapevole: il ‘de’ Liguori’ racconta il suo modello di scuolaL’istituto di Sant’Agata de’ Goti presenta la sua offerta formativa tra Action Lab e il nuovo indirizzo ‘Liceo delle Scienze Umane’ Non aule da... Scuola e volontariato: firmato il nuovo protocollo tra Ministero dell’Istruzione e Croce Rossa Italiana per la cittadinanza attivaMinistero della Istruzione e Croce Rossa Italiana approvano un documento per introdurre il volontariato nelle scuole. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Ezio Mauro rilegge i giornali del ’46, Gad Lerner dà voce ai partigiani e Benedetta Tobagi racconta le donne della Resistenza; Donne resistenti, convegno e premiazione all'istituto Dalla Chiesa di Partinico; Festival della Resistenza 2026 – Il programma; Le donne Resistenti. Donne in lotta contro il fascismo Cassano Murge il 25 Aprile in pinacoteca civica. Donne resistenti, convegno e premiazione all'istituto Dalla Chiesa di PartinicoNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday Presso l’I.T. Carlo Alberto Dal ... palermotoday.it ”Le donne Resistenti. Donne in lotta contro il fascismo” Mostra fotografica e documentaria , Pinacoteca Civica di Cassano delle Murge 25 aprile – 10 maggio 2026 L’iniziativa, a cura del Museo Civico di Bari e realizzata in collaborazione con ANPI, si inse - facebook.com facebook