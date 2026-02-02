VIDEO Tra didattica attiva e orientamento consapevole | il ‘de’ Liguori’ racconta il suo modello di scuola

Il ‘de Liguori’ propone un approccio diverso alla scuola. Le aule non sono più solo luoghi di passaggio e ascolto, ma spazi da vivere e condividere. La didattica attiva prende il posto della lezione tradizionale, e l’orientamento diventa un percorso consapevole. Gli studenti sono coinvolti in esperienze pratiche che li aiutano a capire meglio se stessi e le loro scelte future. Un modello che mira a cambiare il modo di insegnare e apprendere, puntando su un ambiente più dinamico e partecipativo.

Non aule da attraversare in silenzio, ma spazi da abitare. Non lezioni da ascoltare, ma esperienze da vivere. L'Open Day dell' Istituto di Istruzione Superiore "A.M. de Liguori" di Sant'Agata de' Goti si trasforma in un percorso immersivo capace di coinvolgere studenti e famiglie in un viaggio tra creatività, sperimentazione e orientamento al futuro. Nel pomeriggio di ieri la scuola ha aperto le sue porte con gli Action Lab, laboratori interattivi pensati per mettere i ragazzi al centro dell'esperienza educativa. Un itinerario dinamico che attraversa aule allestite come spazi universali, in cui scienza, arte, tecnologia, musica e comunicazione diventano strumenti concreti di scoperta e crescita.

