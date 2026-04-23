Donne avvelenate sequestrato il telefono della figlia maggiore

In un’indagine che coinvolge cinque medici, sono state trovate donne avvelenate e il telefono della sorella maggiore, che è sopravvissuta, è stato sequestrato. L’attenzione degli investigatori si concentra sui presunti casi di avvelenamento e sulle verifiche in corso riguardo alla posizione delle persone coinvolte. La procura ha disposto i sequestri per approfondire le prove e chiarire i fatti.

Le indagini sul caso delle due donne avvelenate in Molise stanno proseguendo. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare una svolta importante grazie ad una misura “irripetibile” messa in atto dalle forze dell’ordine. Secondo quanto emerso,martedì prossimo, il 28 aprile, verrà svolto un accertamento sul telefono della figlia di Antonellae, quindi, la sorella di Sara, che quel giorno non era presente a cena. A rendere nota la richiesta della Procura è stata la trasmissioneChi l’ha visto. Il telefono della ragazza, però,è stato acquisito per la prima inchiesta, quelladove si indagano cinque medici per omicidio colposo, dove la giovane rappresenta la parte offesa.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Donne avvelenate, sequestrato il telefono della figlia maggiore Notizie correlate Morte avvelenate, sequestrato cellulare alla figlia maggiore AliceCi sono 5 medici indagati nell’ambito della vicenda dell’avvelenamento di Pietracatella, in provincia di Campobasso, e ora si cerca chiarezza in uno... Leggi anche: Madre e figlia avvelenate a Campobasso, il padre sentito in Procura con la figlia maggiore: «Dolore immenso, ma ho risposto» Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Morte avvelenate, sequestrato il telefonino della sorella sopravvissuta; Morte avvelenate in Molise, sequestrato il cellulare alla figlia maggiore Alice; Mamma e figlia avvelenate con la ricina, nuovo interrogatorio per la cugina – Che cosa sta succedendo; Avvelenate con ricina a Campobasso, sequestrato cellulare della figlia Alice e analisi sul pc di una scuola. Avvelenate con ricina a Campobasso, sequestrato cellulare della figlia Alice e analisi sul pc di una scuolaIl telefono della figlia maggiore di 19 anni di Antonella Di Ielsi, la donna avvelenata con la ricina insieme all'altra figlia a Pietracatella, è stato ... fanpage.it Avvelenate con la ricina, svolta nel caso: sequestrato telefono alla figlia maggiore (1 / 2)Il tema della tutela della salute pubblica e della gestione dei rischi legati a sostanze tossiche rappresenta una priorità assoluta per le istituzioni sanitarie e giudiziarie, richiedendo una vigilanz ... donna.fidelityhouse.eu Donne avvelenate in Molise, il mistero della ricina e l’ispezione nel vicino istituto agrario x.com La criminologa Roberta Bruzzone ha lanciato una "suggestiva ipotesi" sul caso delle due donne (madre e figlia) morte avvelenate dalla ricina - facebook.com facebook