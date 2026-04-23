Donne avvelenate sequestrato il telefono della figlia maggiore | si cercano chat e ricerche degli ultimi 5 mesi

Nell’ambito di un’indagine su un caso di avvelenamento di donne, è stato sequestrato il telefono della figlia maggiore, che è sopravvissuta. Le autorità stanno cercando di analizzare chat e ricerche effettuate negli ultimi cinque mesi. L’inchiesta coinvolge cinque medici, che sono al centro delle verifiche giudiziarie. La ricerca si concentra sulle comunicazioni digitali della giovane per ricostruire eventuali elementi utili alle indagini.

Le indagini sul caso delle due donne avvelenate in Molise stanno proseguendo. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare una svolta importante grazie ad una misura “irripetibile” messa in atto dalle forze dell’ordine. Secondo quanto emerso,martedì prossimo, il 28 aprile, verrà svolto un accertamento sul telefono della figlia di Antonellae, quindi, la sorella di Sara, che quel giorno non era presente a cena. A rendere nota la richiesta della Procura è stata la trasmissioneChi l’ha visto. Il telefono della ragazza, però,è stato acquisito per la prima inchiesta, quelladove si indagano cinque medici per omicidio colposo, dove la giovane rappresenta la parte offesa.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Donne avvelenate, sequestrato il telefono della figlia maggiore: si cercano chat e ricerche degli ultimi 5 mesi Notizie correlate Leggi anche: Donne avvelenate, sequestrato il telefono della figlia maggiore Morte avvelenate, sequestrato cellulare alla figlia maggiore AliceCi sono 5 medici indagati nell’ambito della vicenda dell’avvelenamento di Pietracatella, in provincia di Campobasso, e ora si cerca chiarezza in uno... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Morte avvelenate, sequestrato il telefonino della sorella sopravvissuta; Morte avvelenate in Molise, sequestrato il cellulare alla figlia maggiore Alice; Avvelenate con ricina a Campobasso, sequestrato cellulare della figlia Alice e analisi sul pc di una scuola; Morte avvelenate con la ricina, interrogata di nuovo la cugina di Gianni Di Vita. E la figlia cambia legale. Avvelenate con ricina a Campobasso, sequestrato cellulare della figlia Alice e analisi sul pc di una scuolaIl telefono della figlia maggiore di 19 anni di Antonella Di Ielsi, la donna avvelenata con la ricina insieme all'altra figlia a Pietracatella, è stato ... fanpage.it Madre e figlia avvelenate con la ricina, sequestrato il cellulare della sorella Alice. «Nel mirino chat e mail, aveva annotato i pasti consumati»Le indagini sul giallo della ricina si indirizzano su Alice Di Vita, la 19enne figlia e sorella delle due vittime morte tra il 27 e il 28 dicembre scorso per avvelenamento, dopo aver consumato ... ilgazzettino.it Donne avvelenate in Molise, il mistero della ricina e l’ispezione nel vicino istituto agrario x.com La criminologa Roberta Bruzzone ha lanciato una "suggestiva ipotesi" sul caso delle due donne (madre e figlia) morte avvelenate dalla ricina - facebook.com facebook