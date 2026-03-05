Ornella Pinto uccisa nel sonno con 13 coltellate a 40 anni ergastolo per l'ex marito | confermata la crudeltà
La Corte di Cassazione ha confermato l'ergastolo per l'ex marito di Ornella Pinto, uccisa il 13 marzo 2021 con 13 coltellate mentre dormiva. La decisione riguarda il procedimento relativo al femminicidio della donna di 40 anni. Il verdetto si basa sulle accuse di crudeltà e premeditazione. La sentenza definitiva ha chiuso il procedimento legale in questa vicenda.
