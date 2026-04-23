Una donna si è tolta la vita lanciandosi dal balcone, un episodio che si è verificato in poche ore. La notizia ha suscitato reazioni dure, tra cui quelle di uno psichiatra che ha commentato con parole molto dirette, invitando a non minimizzare la situazione. La vicenda lascia dietro di sé un lungo periodo di silenzi, segnali non colti e parole tardive.

La tragedia si consuma in poche ore, ma lascia dietro di sé un tempo molto più lungo, fatto di silenzi, segnali mancati e parole che arrivano sempre dopo. Una madre, tre figli, un gesto estremo che rompe ogni equilibrio e che riporta al centro una domanda inevitabile: cosa c’è davvero dietro eventi come questo. Nel racconto pubblico, spesso, la risposta arriva subito e prende la forma di una spiegazione semplice, quasi automatica, capace di chiudere il discorso più che di aprirlo. È proprio contro questa semplificazione che si inseriscono le parole di Paolo Crepet, che sceglie un tono netto e senza attenuanti. Il punto da cui parte lo psichiatra è il rifiuto di una narrazione che riduce tutto a un episodio improvviso, a un impulso incontrollabile.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Donna suicida dal balcone, Paolo Crepet durissimo: “Non dite fesserie”

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