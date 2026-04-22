A Catanzaro, una donna si è tolta la vita buttandosi dal balcone di casa insieme ai suoi tre figli. Due dei bambini sono deceduti immediatamente, mentre la madre e il terzo bambino sono stati trasferiti in ospedale in gravi condizioni. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause di questa tragedia. Paolo Crepet ha commentato l’accaduto, sottolineando che non si tratta di un gesto impulsivo.

"Non un semplice gesto d'impeto". Paolo Crepet commenta così l'agghiacciante notizia che arriva da Catanzaro, dove una donna è morta dopo essersi gettata dal balcone di casa sua insieme ai tre figli, due di loro morti sul colpo. Lo psichiatra tiene a ribadire che non è un gesto maturato in quell'istante di follia. Anzi, "dobbiamo smetterla anche con la retorica della 'donna molto religiosa': è il segno che non abbiamo capito nulla. Questa madre era semplicemente sola, profondamente sola. Il suo disagio non è stato intercettato da nessuno. Se avesse avuto anche solo un'amica presente, forse quel dolore sarebbe stato colto e lei sarebbe stata aiutata".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Paolo Crepet, madre suicida coi figli: "Brava donna? Evitiamolo..."

Notizie correlate

Leggi anche: Catanzaro, madre si getta dal balcone di casa al terzo piano coi tre figli: morta la donna e due bimbi

Donna si lancia dal balcone con i tre figli, Crepet: “Non è gesto d’impeto, ma disagio della solitudine”(Adnkronos) – "Non chiamatelo un semplice gesto d'impeto, perché allora chiunque di noi potrebbe lanciarsi dal balcone stasera stessa, anche io e lei...

Contenuti e approfondimenti

Riprendersi l’anima, il nuovo libro di Paolo Crepet. Un grido d’allarme sulla società di oggi: Genitori ipertecnologici e figli senza entusiasmoPaolo Crepet, psichiatra e sociologo tra i più noti in Italia, torna con un libro che è insieme memoir, pamphlet e atto d'accusa. orizzontescuola.it

Secondo Paolo Crepet gli angeli esistono e ci parlano, lo psichiatra nel suo libro: Siamo immortaliPaolo Crepet parla di angeli sostenendo la tesi dell'immortalità. La morte come passaggio e presenza invisibile nella vita quotidiana ... virgilio.it