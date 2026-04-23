Donna si lancia dal balcone con i figli Paolo Crepet durissimo | Non dite fesserie

Una donna si è lanciata dal balcone con i suoi figli, provocando una tragedia improvvisa. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, mentre i soccorritori sono intervenuti sul posto. Nel frattempo, il noto psichiatra ha commentato duramente le reazioni sui social, invitando a evitare giudizi affrettati e a riflettere sui fatti con maggiore attenzione. La notizia ha suscitato molte reazioni, ma le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Ci sono tragedie che esplodono in un lampo e, proprio per questo, rischiano di essere raccontate con parole troppo rapide, quasi automatiche. Una donna, madre di tre figli, si toglie la vita lanciandosi dal balcone: un gesto estremo che spezza la quotidianità e riporta al centro una domanda scomoda, ma inevitabile, su ciò che può precedere un evento del genere. Nel racconto pubblico di fatti simili, la ricerca di una spiegazione immediata porta spesso a formule brevi e rassicuranti: espressioni che danno l’illusione di chiudere la vicenda in un’unica definizione. È contro questa tendenza che interviene con fermezza lo psichiatra Paolo Crepet, mettendo in discussione l’uso disinvolto di categorie considerate, a suo giudizio, fuorvianti.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Donna si lancia dal balcone con i figli, Paolo Crepet durissimo: “Non dite fesserie” Notizie correlate Donna si lancia dal balcone con i tre figli, Crepet: “Non è gesto d’impeto, ma disagio della solitudine”(Adnkronos) – "Non chiamatelo un semplice gesto d'impeto, perché allora chiunque di noi potrebbe lanciarsi dal balcone stasera stessa, anche io e lei... Catanzaro, donna si lancia dal balcone con i suoi tre figli: si salva solo la figliaNella notte a Catanzaro in via Zanotti Bianco una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tragedia Catanzaro, Crepet: Dramma di una madre sola, non gesto d'impeto; Paolo Crepet, madre suicida coi figli: Brava donna? Evitiamolo... | Libero Quotidiano.it; Paolo Crepet madre suicida coi figli | Brava donna? Evitiamolo; Donna si lancia dal balcone con i tre figli, Crepet: Non è gesto d'impeto, ma disagio della solitudine. Donna si lancia dal balcone con i tre figli, Crepet: Non è gesto d’impeto, ma disagio della solitudine(Adnkronos) – Non chiamatelo un semplice gesto d’impeto, perché allora chiunque di noi potrebbe lanciarsi dal balcone stasera stessa, anche io e lei con i nostri figli. Non diciamo fesserie. Così lo ... pianetagenoa1893.net Madre suicida con i figli a Catanzaro, Paolo Crepet durissimo: Non diciamo fesserieIl noto psichiatra, Paolo Crepet, ha parlato della tragedia di Catanzaro, dove una madre si è lanciata dal balcone insieme ai tre figli ... notizie.it Paolo Crepet, sulla mamma che si è gettata dal bal... Altro... - facebook.com facebook «Non è un gesto d'impeto», Paolo Crepet sulla mamma suicida con i figli e l'accusa: «Bastava un'amica. Tutti sui social e zero relazioni umane» x.com