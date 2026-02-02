Si alza dal letto e va in bagno durante la notte il marito la ferisce con un coltello | pensava fosse un ladro

Questa notte, un’anziana di 94 anni è stata ferita dal marito mentre si alzava dal letto. L’uomo, che aveva paura di un ladro, ha impugnato un coltello e l’ha ferita. La donna è stata portata in ospedale, ma sta bene, senza ferite gravi. I vicini hanno chiamato i soccorsi dopo aver sentito le urla. La coppia, residente in provincia di Rovigo, vive da tempo insieme. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa sia successo davvero.

