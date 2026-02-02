Si alza dal letto e va in bagno durante la notte il marito la ferisce con un coltello | pensava fosse un ladro
Questa notte, un’anziana di 94 anni è stata ferita dal marito mentre si alzava dal letto. L’uomo, che aveva paura di un ladro, ha impugnato un coltello e l’ha ferita. La donna è stata portata in ospedale, ma sta bene, senza ferite gravi. I vicini hanno chiamato i soccorsi dopo aver sentito le urla. La coppia, residente in provincia di Rovigo, vive da tempo insieme. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa sia successo davvero.
Protagonisti della vicenda due anziani coniugi, 94 e 95 anni, di Rovigo. La donna è stata ricoverata ma non ha riportato ferite gravi. L'anziano soffre da qualche tempo di demenza senile.🔗 Leggi su Fanpage.it
