Una donna di 55 anni è deceduta all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, poche ore dopo aver subito un intervento neurochirurgico. La famiglia ha richiesto un’autopsia per chiarire le cause della morte. La direzione dell’ospedale ha confermato il decesso senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze. La procura ha avviato un’indagine per verificare eventuali responsabilità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una donna di 55 anni è morta all’ ospedale San Luca di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, poche ore dopo un intervento neurochirurgico. La Procura ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia. Sulla vicenda sono in corso indagini. Il decesso è avvenuto nella giornata di martedì, dopo un’operazione per l’asportazione di un angioma cerebrale eseguita in mattinata. Secondo quanto si apprende, l’intervento sarebbe riuscito e nel primo pomeriggio i medici avevano rassicurato i familiari sulle condizioni della paziente, originaria del Golfo di Policastro. Circa tre ore più tardi, però, il quadro clinico è improvvisamente peggiorato fino al decesso, nonostante i tentativi di rianimazione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Donna muore dopo un intervento neurochirurgico, disposta l’autopsia

Malore fatale, 36enne dona gli organi con autopsia a cuore battente

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