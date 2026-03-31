Vannacci | Non voglio svegliarmi con moltitudine che prega Allah in piazza Duomo

Durante una conferenza stampa, il leader di un movimento politico ha espresso il desiderio di non trovarsi in una piazza principale circondato da persone che pregano una specifica divinità. Ha dichiarato di non voler svegliarsi in questa situazione, senza approfondire ulteriori motivazioni o contestualizzazioni. La dichiarazione ha suscitato attenzione tra i presenti e ha portato a discussioni sui temi della libertà religiosa e della rappresentanza culturale.

(Adnkronos) – Roberto Vannacci, leader Futuro Nazionale, oggi in conferenza stampa. Rispondendo a chi gli chiede quali sono le linee rosse del partito, su cui non ci può essere cedimento, l'ex generale è categorico: "Io – dice – non mi voglio svegliare domani con una moltitudine di persone che pregano Allah in piazza del Duomo, non mi voglio svegliare domani con le scuole italiane che chiudono in occasione del Ramadan o con le moschee ricavate dentro le aule delle scuole italiane, non mi voglio svegliare domani con una legge che non è uguale per tutti, perché un reato non è più o meno grave in base al colore della pelle, alla religione o all'orientamento sessuale di chi lo commette o di chi lo subisce. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Olimpiadi 2026, Greenpeace espone i 5 cerchi che colano petrolio in piazza Duomo a MilanoGiovedì mattina attiviste e attivisti di Greenpeace Italia hanno posizionato una grande installazione raffigurante i cinque Cerchi Olimpici che... ’Ritratti in Piazza’ raddoppia: studenti anche in piazza del Duomo’Ritratti in Piazza’ raddoppia: accanto alla tradizionale cornice di Piazza del Campo, quest’anno il progetto di ritrattistica dal vivo realizzato...