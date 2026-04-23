Donna ferita dal lancio di un monopattino Nappi Lega | devianza giovanile va contrastata con regole severe e di buon senso

Una donna è rimasta ferita a causa di un lancio di monopattino, un episodio che ha attirato l’attenzione delle autorità. Il vice coordinatore della Lega in regione ha commentato la vicenda, sottolineando l’importanza di adottare regole chiare e di buon senso per affrontare la devianza tra i giovani. Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno ricevuto ringraziamenti per il loro impegno, mentre le istituzioni locali sono menzionate per aver recuperato circa 8 mila studenti nel corso del 2025, secondo dati ufficiali del governo.

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