Cade dal monopattino ferita una donna

Una donna è rimasta leggermente ferita dopo essere caduta dal monopattino in via La Primogenita, nel tardo pomeriggio del 18 febbraio. La causa dell’incidente sembra essere stata una perdita di equilibrio mentre percorreva la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno valutato le sue condizioni senza trasferirla in ospedale. La strada era molto trafficata in quel momento, e alcuni passanti hanno assistito alla scena. La polizia ha avviato un'indagine per chiarire i dettagli dell’incidente.

Ha riportato solo lievi traumi la donna che nel tardo pomeriggio del 18 febbraio è caduta dal monopattino in via La Primogenita. A soccorrerla in prima battuta una pattuglia della polizia locale di passaggio che ha allertato il 118. Sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce Bianca che ha.