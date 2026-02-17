Incendio Teatro Sannazaro Nappi Lega | ferita la città Fare chiarezza su cause

Un incendio al Teatro Sannazaro ha causato gravi danni e ferito la città. La causa potrebbe essere un incendio doloso, secondo le prime ipotesi delle forze dell’ordine. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme e salvare il patrimonio culturale. La polizia sta cercando di chiarire cosa abbia provocato il rogo, mentre la comunità si chiede cosa abbia portato a questa tragedia.

Teatro Sannazaro in fiamme: le autorità ringraziano soccorritori e si indaga su un possibile atto doloso. " L'incendio che ha colpito il Teatro Sannazaro è una profonda ferita, oltre che per l'arte e la cultura, per Napoli e per l'intera comunità partenopea. Ringraziamo i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e tutti gli operatori che hanno prestato soccorso e che con il loro rapido intervento hanno messo in sicurezza l'area e fornito assistenza alle persone rimaste intossicate dai fumi del rogo. Confidiamo nelle indagini degli inquirenti per far piena luce sulle cause dell'incendio. Se dovesse essere confermata la pista dolosa ci troveremmo davanti a un episodio inquietante e di una gravità assoluta con pochi precedenti nella storia della città".