Il governo giapponese ha diffuso una nota in cui si chiarisce che Donald Trump non può utilizzare i giochi di Nintendo a scopo propagandistico. La questione riguarda l’uso di contenuti legati alla cultura pop giapponese da parte dell’amministrazione americana, che negli ultimi giorni ha portato a un dibattito internazionale. La comunicazione ufficiale sottolinea che tali materiali non devono essere impiegati per scopi politici senza autorizzazione.

La cultura pop entra nella politica, ma non sempre nel modo corretto. Negli ultimi giorni, l’uso di videogiochi e contenuti legati a Nintendo da parte della comunicazione ufficiale americana ha sollevato un caso internazionale. Il governo giapponese è intervenuto direttamente per chiarire la situazione, sottolineando che questi materiali non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Al centro della vicenda c’è l’impiego di immagini e riferimenti ai videogiochi in contenuti politici e militari legati a Donald Trump. Una questione che riguarda non solo la comunicazione, ma anche il rispetto delle regole sul copyright. La posizione ufficiale è stata espressa dal ministro degli Esteri giapponese, Toshimitsu Motegi, durante una riunione della Commissione per gli Affari Esteri della Camera dei Rappresentanti.🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Donald Trump non deve utilizzare i giochi di Nintendo per la propaganda, precisa il governo giapponese

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