Durante un incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e la premier giapponese Sanae Takaichi, una battuta di Trump su Pearl Harbor ha suscitato imbarazzo e ha attirato l’attenzione dei media internazionali. L’interazione ha visto il presidente americano fare un commento inaspettato, che ha creato tensione tra i presenti. La scena si è rapidamente trasformata in un caso di rilievo nel panorama diplomatico globale.

Un momento diplomatico delicato si è trasformato in un caso mediatico internazionale durante l’incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e la premier giapponese Sanae Takaichi. Nel corso di una conferenza stampa nello Studio Ovale, il presidente statunitense ha fatto riferimento all’ attacco giapponese a Pearl Harbor del 1941 con una battuta che ha rapidamente generato imbarazzo nella sala. L’episodio, avvenuto mentre si discuteva di temi geopolitici attuali, ha attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo. La frase, condivisa da The Guardian, è arrivata in risposta a una domanda sulla mancata comunicazione agli alleati riguardo a operazioni militar i contro l’Iran. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Donald Trump gela la premier giapponese: la battuta su Pearl Harbor imbarazza tutti

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