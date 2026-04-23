Don Mascagna svela la sua missione | il primo dialogo con il territorio

Il nuovo vescovo di Pistoia e Pescia ha annunciato il suo programma pastorale durante un intervento trasmesso su TVL il 23 aprile. In quell'occasione, ha sottolineato l'importanza di avvicinarsi al territorio e di instaurare un dialogo diretto con i giovani. La scelta di concentrarsi su questi aspetti rappresenta una novità nel suo approccio all’attività pastorale. La sua presentazione ha suscitato interesse tra le comunità locali.

? Cosa sapere Don Augusto Mascagna presenta il programma pastorale su TVL il 23 aprile.. Il nuovo vescovo di Pistoia e Pescia punta sul contatto con i giovani.. Stasera, 23 aprile alle ore 20:55, la rete TVL trasmetterà il primo colloquio con don Augusto Mascagna, nuovo guida eletta per le diocesi di Pistoia e Pescia. Il dialogo, nato dalla collaborazione tra l’emittente locale e gli Uffici di Comunicazione Sociale delle rispettive diocesi, vede la regia di don Ugo Feraci. Non si tratta di una semplice intervista istituzionale, ma del primo contatto mediatico diretto tra il nuovo vescovo e il territorio che lo attende. Don Mascagna aprirà il...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Don Mascagna svela la sua missione: il primo dialogo con il territorio Notizie correlate Bagnoli, Manfredi: “Sempre aperto al dialogo col territorio per la sua rinascita”Tempo di lettura: 2 minuti “L’attuale fase di esecuzione del progetto di bonifica e rigenerazione di Bagnoli è stata avviata tre anni fa, quando ho... Leggi anche: Nell'episodio si scopre il passato di Don Massimo: quando era un carabiniere e, con la sua squadra, si occupava di stanare pericolosi latitanti. Una missione in Calabria lo ha segnato per sempre