Nell' episodio si scopre il passato di Don Massimo | quando era un carabiniere e con la sua squadra si occupava di stanare pericolosi latitanti Una missione in Calabria lo ha segnato per sempre

Don Massimo, ex carabiniere, ha vissuto un episodio che ha lasciato il segno: durante una missione in Calabria, si confrontò con un latitante armato, rischiando la vita per catturarlo. Ora, nel nuovo episodio di Don Matteo, si riapre il capitolo passato quando si scopre che Domenico, suo amico d’infanzia e collega di vecchia data, è stato trovato morto. La vicenda svela dettagli nascosti e mette in discussione le relazioni di lunga data. La puntata andrà in onda questa sera alle 21 su Rai 1.

D omenico, un ex commilitone e amico fraterno del sacerdote di Spoleto, viene trovato morto. È così che, nella settima puntata di Don Matteo 15 (stasera su Rai 1 alle 21.30), il passato da carabiniere di Don Massimo viene a galla. “Don Matteo 15”: la clip della nuova stagione X Leggi anche › Nella terza puntata di “Don Matteo 14” Cecchini aiuta Martini, Don Massimo sospetta di Giulia A Spoleto spunta Alessandro Borghese. Deve girare nella cittadina una puntata del programma Un fornello per due. Partecipano Cecchini e Natalina, cuoca provetta e fan sfrenata di Borghese, e Giulia in coppia con Diego. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nell'episodio si scopre il passato di Don Massimo: quando era un carabiniere e, con la sua squadra, si occupava di stanare pericolosi latitanti. Una missione in Calabria lo ha segnato per sempre Leggi anche: “Lo hanno arrestato”. Era tra i latitanti più pericolosi. Si nascondeva in un vano dietro al termosifone Leggi anche: Italia, arrestato Ciro Andolfi: era tra i latitanti più pericolosi. Si nascondeva in un vano dietro al termosifone Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Quale segreto lega Alberto a Irma? Lo si scopre nella quarta puntata di Cuori 3; Forbidden Fruit, anticipazioni 13 febbraio: Zehra scopre che il suo libro è in stampa; Una nuova vita, come finisce la serie con Anna Valle; Dopo il caos di El Paso, si scopre il laser segreto che ha chiuso un aeroporto. Cosa bolle in pentola Le premesse sono più che ottime: nuovi ospiti, il passato di Don Massimo, una gara all'ultimo mestolo e qualche bugia di troppo... Pronti ad una nuova serata in compagnia di #DonMatteo15 Come sempre in prima serata s x.com Don Matteo. . Buongiorno così! Quanti di noi avrebbero bisogno di un Don Massimo in nostro soccorso #DonMatteo15 torna domani con una nuova imperdibile puntata! E se vi manca qualche pezzo, potete sempre recuperarlo su RaiPlay facebook