Don Chisciotte e un concerto di musica da camera chiudono la stagione del teatro Rossetti di Vasto

La stagione 2025-2026 del teatro Rossetti di Vasto si avvia alla conclusione con due eventi programmati nel fine settimana. Sabato 25 aprile alle ore 21 si terrà la rappresentazione di “Don Chisciotte”, mentre il giorno successivo, domenica 26 aprile alle ore 19, è in programma un concerto di musica da camera intitolato “Archi musicali tra XIX, XX e XXI secolo”. Questi sono gli ultimi appuntamenti della stagione teatrale.

Saranno gli spettacoli “Don Chisciotte”, in programma sabato 25 aprile, alle ore 21, e il concerto di musica da camera “Archi musicali tra XIX, XX e XXI secolo”, in programma domenica 26 aprile, alle ore 19, i prossimi e ultimi appuntamenti della stagione 2025-2026 del teatro Rossetti di Vasto.Il.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Al Teatro Rossetti di Vasto il concerto “La serva padrona” di Giovan Battista PergolesiDomenica 8 febbraio, alle ore 18, il Teatro Rossetti ospita “La serva padrona” di Giovan Battista Pergolesi, capolavoro fondativo dell’opera buffa e... “La cerimonia del massaggio” di Alan Bennett in scena al teatro Rossetti di VastoSabato 18 aprile, alle ore 21, al teatro Rossetti di Vasto andrà in scena “La cerimonia del massaggio” di Alan Bennett, interpretata da Gianluca... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Don Chisciotte; Alessio Boni è Don Chisciotte: Qui a Firenze mi sento a casa; Don Chisciotte, Alessio Boni e il regista Fabio Segatori al cinema Spazio Alfieri di Firenze; Università dell’Aquila, torna la lettura poliglotta del Don Chisciotte insieme a ciclo di conferenze su Cervantes. Don Chisciotte, il sogno necessario: al Due Mari una prima tra cinema e visioneSi è svolta ieri, presso il The Space Cinema del Centro Commerciale Due Mari a Lamezia Terme, la prima cinematografica ... ilreventino.it Don Chisciotte contro Don ChisciotteStrano destino quello di Don Chisciotte, l’eroe di carta che per essere salvato ha dovuto esser ucciso: non una, ma ben due volte. Prima da uno sleale imitatore, quell’Alonso Fernández de Avellaneda ... rsi.ch È sempre Cartabianca. . Bianca fidanzata di don Chisciotte - facebook.com facebook