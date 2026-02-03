Al Teatro Rossetti di Vasto il concerto La serva padrona di Giovan Battista Pergolesi
Domenica 8 febbraio alle 18, il Teatro Rossetti di Vasto ospita “La serva padrona” di Pergolesi. Uno spettacolo che richiama appassionati di musica e teatro, portando in scena un classico dell’opera buffa. L’opera, simbolo della Scuola Napoletana, torna a incantare il pubblico dopo anni di assenza.
Domenica 8 febbraio, alle ore 18, il Teatro Rossetti ospita “La serva padrona” di Giovan Battista Pergolesi, capolavoro fondativo dell’opera buffa e simbolo della Scuola Napoletana. L’opera, su libretto di Gennaro Antonio Federico, sarà presentata in allestimento semi-scenico con ensemble d’archi.🔗 Leggi su Chietitoday.it
