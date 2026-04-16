La cerimonia del massaggio di Alan Bennett in scena al teatro Rossetti di Vasto

Sabato 18 aprile alle 21, al teatro Rossetti di Vasto, sarà rappresentata la commedia “La cerimonia del massaggio” di Alan Bennett, interpretata dall’attore Gianluca Ferrato. La messa in scena è organizzata presso la struttura teatrale cittadina e fa parte di una programmazione dedicata al pubblico locale. La rappresentazione durerà circa un'ora e quaranta minuti.

Sabato 18 aprile, alle ore 21, al teatro Rossetti di Vasto andrà in scena “La cerimonia del massaggio” di Alan Bennett, interpretata da Gianluca Ferrato. Lo spettacolo, con la traduzione di Anna Marchesini, la drammaturgia di Tobia Rossi e la regia di Roberto Piana e Angelo Curci, si avvale delle.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Nancy Brilli in scena al teatro Rossetti di Vasto con "Il padrone"Sabato 14 febbraio, alle ore 21, il teatro Rossetti di Vasto ospiterà lo spettacolo “Il padrone” di Gianni Clementi, una delle opere più intense e... “Il grande jazz” al teatro Rossetti di VastoStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Domenica 15 marzo,...