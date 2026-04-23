Domenico Petrolo | Salari e welfare non bastano la politica riconosca l’importanza dell’identità

Domenico Petrolo ha affermato che i salari e il welfare non sono sufficienti e ha chiesto alla politica, in particolare alla sinistra, di riconoscere l’importanza dell’identità. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sui contesti o sulle proposte specifiche. Petrolo ha sottolineato la necessità di considerare aspetti legati all’identità nel discorso politico.

“I salari e il welfare non bastano: la politica e in modo particolare la sinistra riconoscano l’importanza dell’identità”. Così Domenico Petrolo, fondatore di Cuntura e già coordinatore per diversi anni della campagna 2×1000 del Partito Democratico nazionale, illustra i contenuti del suo libro “La stagione dell’identità – Dalla Brexit a Trump, perché orgoglio e valori contano più di salari e welfare” (FrancoAngeli). Il volume, fresco di pubblicazione, verrà presentato alla Fiera dei Librai di Bergamo venerdì 24 aprile: l’appuntamento è alle 21 allo Spazio Incontri A2A, nel cortile della Biblioteca “Caversazzi”, in via Torquato Tasso, 4, con ingresso libero.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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