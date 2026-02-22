La crescente attenzione verso l’identità evidente nelle scelte degli elettori deriva dalla percezione di un cambiamento nelle priorità sociali. Molti preferiscono difendere valori e senso di comunità rispetto alla tutela di salari e servizi sociali, secondo un sondaggio recente. Questa tendenza riflette le preoccupazioni sulla perdita di radici culturali e sull’incertezza economica. La situazione evidenzia come le questioni identitarie influenzino le decisioni politiche di molti cittadini.

"L’economia continua ad avere un ruolo centrale nella vita delle persone, ma ciò che determina le scelte degli elettori è l’identità. E la sinistra continua a non capirlo". La citazione porta la firma di Romano Prodi, padre nobile del centrosinistra, contenuta ne ‘La stagione dell’identità. Dalla Brexit a Trump, perché orgoglio e valori contano più di salari e welfare’, il saggio con cui Domenico Petrolo, analista politico ed esperto di comunicazione per anni in forza al Pd, prova a spiegare uno dei grandi spostamenti della politica occidentale contemporanea: il passaggio dall’economia all’identità come asse principale del conflitto politico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Welfare di comunità: il Comune ringrazia le associazioni per l'aiuto concreto alle famiglie aretineIl Comune di Arezzo esprime la propria gratitudine alle associazioni Misericordia, Arezzo nel Cuore, PB73, Finestra del Sole e Tecla per il loro contributo concreto nel sostegno alle famiglie vulnerabili.

La Forza dei Valori, l’Inps per un welfare moderno e al servizio della collettivitàLa sala Calipari a Roma ha accolto ieri e oggi la Conferenza nazionale della Dirigenza Inps, intitolata “La Forza dei Valori”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La stagione dell’identità, dalla Brexit a Trump: orgoglio e valori contano più dei salari; La stagione dell’identità: Alle urne valori e comunità preferiti a salari e welfare; L’Intervista | Identità, nuova linea di frattura politica? Con Domenico Petrolo; Macchiaioli, fondamentali anche per la costruzione dell’identità dell’Italia unita.

Editoria: in libreria 'La stagione dell'identità', saggio di Petrolo su consenso e nazionalismoRoma, 2 feb. (Adnkronos) - Arriva domani in libreria 'La stagione dell'identità. Dalla Brexit a Trump, perché orgoglio e valori contano più di salari e welfare', saggio -edito da Franco Angeli- di ... iltempo.it

Prodi punge il Pd: 'Parla solo di concetti astratti, la destra vince con l'identità'(Adnkronos) - L’epoca del celebre slogan clintoniano (o meglio, del suo consulente James Carville) It’s the economy, stupid! è finita. A dirlo è Romano Prodi, in un dialogo con Domenico Petrolo nel ... notizie.tiscali.it

Stile e identità si riconoscono nei dettagli. La collaborazione con Bomboogie accompagna il Club Moritzino stagione dopo stagione, vestendo il nostro team con capi tecnici, essenziali e pensati per vivere l’alta quota senza compromessi. Performance, comfort - facebook.com facebook