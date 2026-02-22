La stagione dell’identità | Alle urne valori e comunità preferiti a salari e welfare

Da lanazione.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La crescente attenzione verso l’identità evidente nelle scelte degli elettori deriva dalla percezione di un cambiamento nelle priorità sociali. Molti preferiscono difendere valori e senso di comunità rispetto alla tutela di salari e servizi sociali, secondo un sondaggio recente. Questa tendenza riflette le preoccupazioni sulla perdita di radici culturali e sull’incertezza economica. La situazione evidenzia come le questioni identitarie influenzino le decisioni politiche di molti cittadini.

la stagione dell8217identit224 alle urne valori e comunit224 preferiti a salari e welfare
© Lanazione.it - La stagione dell’identità: "Alle urne valori e comunità preferiti a salari e welfare"

"L’economia continua ad avere un ruolo centrale nella vita delle persone, ma ciò che determina le scelte degli elettori è l’identità. E la sinistra continua a non capirlo". La citazione porta la firma di Romano Prodi, padre nobile del centrosinistra, contenuta ne ‘La stagione dell’identità. Dalla Brexit a Trump, perché orgoglio e valori contano più di salari e welfare’, il saggio con cui Domenico Petrolo, analista politico ed esperto di comunicazione per anni in forza al Pd, prova a spiegare uno dei grandi spostamenti della politica occidentale contemporanea: il passaggio dall’economia all’identità come asse principale del conflitto politico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Welfare di comunità: il Comune ringrazia le associazioni per l'aiuto concreto alle famiglie aretineIl Comune di Arezzo esprime la propria gratitudine alle associazioni Misericordia, Arezzo nel Cuore, PB73, Finestra del Sole e Tecla per il loro contributo concreto nel sostegno alle famiglie vulnerabili.

La Forza dei Valori, l’Inps per un welfare moderno e al servizio della collettivitàLa sala Calipari a Roma ha accolto ieri e oggi la Conferenza nazionale della Dirigenza Inps, intitolata “La Forza dei Valori”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La stagione dell’identità, dalla Brexit a Trump: orgoglio e valori contano più dei salari; La stagione dell’identità: Alle urne valori e comunità preferiti a salari e welfare; L’Intervista | Identità, nuova linea di frattura politica? Con Domenico Petrolo; Macchiaioli, fondamentali anche per la costruzione dell’identità dell’Italia unita.

Editoria: in libreria 'La stagione dell'identità', saggio di Petrolo su consenso e nazionalismoRoma, 2 feb. (Adnkronos) - Arriva domani in libreria 'La stagione dell'identità. Dalla Brexit a Trump, perché orgoglio e valori contano più di salari e welfare', saggio -edito da Franco Angeli- di ... iltempo.it

Prodi punge il Pd: 'Parla solo di concetti astratti, la destra vince con l'identità'(Adnkronos) - L’epoca del celebre slogan clintoniano (o meglio, del suo consulente James Carville) It’s the economy, stupid! è finita. A dirlo è Romano Prodi, in un dialogo con Domenico Petrolo nel ... notizie.tiscali.it