In questa intervista, Domenico Petrolo affronta il tema della stagione dell’identità, evidenziando come l’economia, pur rimanendo importante, non influenzi più in modo diretto le decisioni degli elettori, anche su temi come salari e costi della vita. La discussione si concentra su come i fattori culturali e identitari abbiano acquisito un ruolo crescente nel panorama politico attuale.

L’economia continua a essere, per forza di cose, un elemento decisivo nella società, ma non sembra più il fattore determinante per le scelte elettorali, anche quando tocca questioni concrete come i salari o il carovita. Gli anni in cui venivano chiesti sacrifici in nome di indici e misure visti come distanti – dallo spread al rapporto deficitPIL – hanno visto la popolazione sempre più disillusa, soprattutto quella più colpita dalla crisi economica. E in una società che cambia, in cui arrivano sempre più migranti e l’integrazione non si rivela sempre un percorso semplice, in cui il ceto medio affronta sfide sempre più difficili, a parole come “crescita” o “uguaglianza” se né è affiancata, con un certo successo, un’altra: “identità”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La stagione dell’identità, intervista a Domenico Petrolo

