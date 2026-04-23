Domenico Petrolo presenta La stagione dell’identità alla Fiera dei Librai di Bergamo

Alla Fiera dei Librai di Bergamo, un autore ha presentato il suo nuovo libro intitolato “La stagione dell’identità”. L’evento si è svolto in una giornata dedicata alla letteratura, con la partecipazione di lettori e professionisti del settore. La presentazione ha suscitato interesse tra i presenti, che hanno avuto modo di approfondire i temi trattati nel volume. Nessun altro dettaglio riguardo all’evento è stato comunicato al momento.

Se anche solo per un attimo ci trovassimo a pensare che la questione dell’identità, in politica (e nella vita) occupi un ruolo di secondo piano, poniamoci la stessa domanda che Colin Crouch, sociologo britannico noto per le sue ricerche sulla democrazia contemporanea, si è fatto: Perché votiamo? Perché andiamo alle urne, ben sapendo che l’impatto di un singolo voto è di fatto quasi irrilevante e non produce effetti immediati sulla nostra vita quotidiana? La risposta coglie il punto: “il voto non serve solo a scegliere un governo: è, soprattutto, un’occasione per confermare e rafforzare la nostra identità.non scegliamo solo un programma, ma riaffermiamo chi siamo e con chi stiamo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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