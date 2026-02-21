Morto il piccolo Domenico la notizia sui funerali è appena arrivata

La morte del piccolo Domenico, avvenuta all’alba in ospedale Monaldi di Napoli, deriva da una lunga malattia che ha richiesto settimane di cure intensive. I funerali sono previsti tra giovedì e venerdì e coinvolgeranno familiari e amici del bambino. La notizia si diffonde tra coloro che conoscevano il suo sorriso e la sua innocenza. La comunità si prepara a dare l’ultimo saluto al bambino, ancora sconvolta dalla perdita improvvisa.

Tra giovedì e venerdì dovrebbero svolgersi i funerali del piccolo Domenico, il bambino deceduto all’alba all’ospedale Monaldi di Napoli dopo diverse settimane di ricovero in terapia intensiva. L’informazione è stata riferita dall’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, impegnato nel seguire gli sviluppi giudiziari legati al trapianto di cuore. Trasferimento della salma e accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria. Nelle prossime ore la salma sarà trasferita all’obitorio, dove verranno effettuate le verifiche previste e disposte dall’autorità giudiziaria. Secondo quanto precisato dal legale, prima di parlare di autopsia sarà necessario individuare il collegio nominato dalla Procura: un gruppo composto da un medico legale e da specialisti incaricati degli accertamenti tecnici irripetibili. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Morte del piccolo Domenico, la notizia sui funeraliLa morte del piccolo Domenico, avvenuta a causa di complicazioni durante un ricovero in terapia intensiva, ha portato alla pianificazione dei funerali.

