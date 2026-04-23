Domenico Caliendo continuano le indagini | interrogatorio bis per i due chirurghi

Sono ripresi gli interrogatori nel caso che coinvolge due chirurghi, Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni. Il giudice ha stabilito un nuovo confronto con i medici, previsto per l’otto maggio. Le indagini proseguono nel tentativo di chiarire le circostanze legate all’operazione oggetto di attenzione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso noto riguardo alle eventuali accuse o alle motivazioni delle nuove modalità di interrogatorio.

Un nuovo interrogatorio per il chirurgo Guido Oppido e per la sua vice Emma Bergonzoni. È stato il gip Sorrentino a fissare il nuovo interrogatorio per l’otto maggio, nel corso del filone di indagine legato al presunto falso ravvisato nella cartella clinica del piccolo Domenico Caliendo, in relazione al timing dell’espianto trapianto avvenuto al Monaldi lo scorso 23 dicembre. Una svolta che allunga i tempi di decisione rispetto alla richiesta della Procura di interdizione dalla professione medica per i due chirurghi che hanno operato il piccolo Domenico. Inchiesta coordinata dal pm Tittaferrante e dall’aggiunto Antonio Ricci, la decisione di procedere a un interrogatorio bis nasce dai nuovi atti - in particolare testimonianze - raccolte dalla procura in queste settimane.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Domenico Caliendo, continuano le indagini: interrogatorio bis per i due chirurghi Notizie correlate Domenico Caliendo, oggi dal gip la difesa dei chirurghi: «Ci fu l?ok al trapianto»L’appuntamento è per oggi per quello che appare un giorno molto importante per gli snodi giudiziari della vicenda legata alla morte del piccolo... Leggi anche: Domenico Caliendo, le indagini: l'orario del trapianto nei verbali della polizia stradale Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Agnano per Domenico Caliendo: il Gran premio Lotteria in memoria del bimbo; Morte Domenico, il 28 aprile accertamenti sui due cuori; Agnano per Domenico Caliendo | il Gran premio Lotteria in memoria del bimbo; Giugliano, nonno pusher arrestato dai carabinieri. Domenico Caliendo, continuano le indagini: interrogatorio bis per i due chirurghiUn nuovo interrogatorio per il chirurgo Guido Oppido e per la sua vice Emma Bergonzoni. È stato il gip Sorrentino a fissare il nuovo interrogatorio per l’otto maggio, nel corso del filone di indagine ... ilmattino.it Domenico Caliendo, istanza al gip per altri tre consulenti in videoconferenzaOltre al medico legale Luca Scognamiglio, potrebbero partecipare, ma da remoto, anche altri tre consulenti della famiglia Caliendo agli accertamenti ... msn.com Campi Flegrei. . GRAN PREMIO LOTTERIA AGNANO DEDICATA A DOMENICO CALIENDO - facebook.com facebook