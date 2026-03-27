Le indagini sulla vicenda riguardano un trapianto eseguito il 23 dicembre scorso, tra le 14.32 e le 14.34, secondo i verbali della polizia stradale. Il cuore, ancora vivo e pulsante, è stato prelevato e trasferito in sala operatoria. Gli atti investigativi si concentrano sull’orario esatto del gesto e sui dettagli del trasporto, raccolti attraverso i verbali ufficiali.

Il cuore sul tavolo operatorio «era vivo e pulsante». Ed erano le 14.32 o le 14.34 del 23 dicembre scorso. Da poco il cuore nativo di Domenico Caliendo era stato estratto dal suo corpicino, in attesa del trapianto dell’organo in arrivo da Bolzano. Come sono andati i fatti è storia nota. Ma il video che è stato acquisito ieri mattina, quello effettuato da una infermiera nella sala operatoria del Monaldi offre un orario oggettivo di quanto avvenuto l’antivigilia di Natale. Un video che riprende l’organo espiantato a Domenico «ancora vivo e pulsante», al netto del cuore in arrivo da Bolzano che era invece ghiacciato al punto tale da rendere necessario un lavoro di scongelamento durato fino a venti minuti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Domenico Caliendo, le indagini: l'orario del trapianto nei verbali della polizia stradale

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Domenico, nei verbali della polizia stradale l'orario del trapianto

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