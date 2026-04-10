Domenico Caliendo accuse all' avvocato Petruzzi | Mai preso percentuali su risarcimenti

Da ilmattino.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenico Caliendo ha affermato di non aver mai preso percentuali sui risarcimenti, chiarendo la propria posizione in risposta alle recenti polemiche sollevate sui social e sui media. La dichiarazione arriva dopo un acceso dibattito nato da alcune sue osservazioni, che hanno portato a molte reazioni pubbliche. Caliendo ha sottolineato di aver sempre mantenuto trasparenza e correttezza nelle proprie attività professionali, senza mai ricevere compensi legati a percentuali sui risarcimenti.

«Nelle ultime ore sono stato oggetto di una significativa esposizione mediatica e di una intensa ondata di reazioni sui social network, conseguenti ad alcune mie considerazioni in ordine al risarcimento che potrebbe spettare alla famiglia Caliendo e voglio sottolineare che non ho mai fatto ricorso a pattuizioni di quota lite (percentuale sul risarcimento, ndr), né nel caso in esame né in altri numerosi procedimenti seguiti nel tempo». È quanto sottolinea, in una nota, l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, morto in seguito a un trapianto di cuore avvenuto all'ospedale Monaldi di Napoli.... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Domenico Caliendo, accuse all'avvocato Petruzzi: «Mai preso percentuali su risarcimenti»

Risarcimento per la morte del piccolo Domenico, l'avvocato Petruzzi: “Mai preso percentuali”"Nelle ultime ore sono stato oggetto di una significativa esposizione mediatica e di una intensa ondata di reazioni sui social network, conseguenti...

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