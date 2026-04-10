Domenico Caliendo accuse all' avvocato Petruzzi | Mai preso percentuali su risarcimenti

Domenico Caliendo ha affermato di non aver mai preso percentuali sui risarcimenti, chiarendo la propria posizione in risposta alle recenti polemiche sollevate sui social e sui media. La dichiarazione arriva dopo un acceso dibattito nato da alcune sue osservazioni, che hanno portato a molte reazioni pubbliche. Caliendo ha sottolineato di aver sempre mantenuto trasparenza e correttezza nelle proprie attività professionali, senza mai ricevere compensi legati a percentuali sui risarcimenti.

«Nelle ultime ore sono stato oggetto di una significativa esposizione mediatica e di una intensa ondata di reazioni sui social network, conseguenti ad alcune mie considerazioni in ordine al risarcimento che potrebbe spettare alla famiglia Caliendo e voglio sottolineare che non ho mai fatto ricorso a pattuizioni di quota lite (percentuale sul risarcimento, ndr), né nel caso in esame né in altri numerosi procedimenti seguiti nel tempo». È quanto sottolinea, in una nota, l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, morto in seguito a un trapianto di cuore avvenuto all'ospedale Monaldi di Napoli.... 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Domenico Caliendo, accuse all'avvocato Petruzzi: «Mai preso percentuali su risarcimenti» Risarcimento per la morte del piccolo Domenico, l'avvocato Petruzzi: “Mai preso percentuali”"Nelle ultime ore sono stato oggetto di una significativa esposizione mediatica e di una intensa ondata di reazioni sui social network, conseguenti... Temi più discussi: Morte di Domenico, il cardiochirurgo respinge le accuse sul trapianto; Domenico Caliendo, accuse all'avvocato Petruzzi: Mai preso percentuali su risarcimenti; Domenico Caliendo, Oppido si difende: Non espiantai 12 minuti prima. Nessuno mi comunicò che il nuovo cuore era danneggiato; Morte Domenico Caliendo, presentato un esposto contro l'avvocato Petruzzi, legale della famiglia. Domenico Caliendo, accuse all'avvocato Petruzzi: «Mai preso percentuali su risarcimenti»«Nelle ultime ore sono stato oggetto di una significativa esposizione mediatica e di una intensa ondata di reazioni sui social network, conseguenti ad alcune mie considerazioni in ordine ... ilmattino.it Caso Domenico Caliendo, esposto contro l’avvocato Petruzzi: Documenti sensibili in ondaCaso Domenico Caliendo, esposto contro l’avvocato della famiglia Francesco Petruzzi: Documenti sensibili in onda ... ilgiornalelocale.it È stato presentato un esposto contro l’avvocato Francesco Petruzzi, il legale della famiglia di Domenico Caliendo, bimbo morto dopo un trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi di Napoli. L’avvocato avrebbe violato il codice deontologico e anche il codic - facebook.com facebook #domenico caliendo, l' #avvocato: «Ho toccato poteri forti e vogliono zittirmi» x.com