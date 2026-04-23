domenica 26 aprile debutta a sansepolcro la nuova fiera di primavera

Domenica 26 aprile si terrà a Sansepolcro la prima edizione della Fiera di primavera, con apertura dalle 9 alle 19. L’evento si svolgerà in Viale Diaz e in piazza della Repubblica, coinvolgendo oltre 30 espositori che presenteranno una vasta gamma di prodotti di qualità. La manifestazione rappresenta un nuovo appuntamento dedicato al commercio locale e alle attività commerciali della zona.

Arezzo, 23 aprile 2026 – Dalle ore 9 alle 19 in Viale Diaz e in piazza della Repubblica oltre 30 espositori con prodotti di qualità ed ampio assortimento. Ecco la Fiera di primavera al borgo. Debutto a Sansepolcro per una nuova manifestazione commerciale a carattere straordinario. La prima edizione è in programma domenica 26 aprile in viale Diaz e in piazza della Repubblica. Dalle ore 9 alle 19 sul circuito, saranno presenti circa 33 operatori ambulanti, oltre ad alcuni produttori agricoli, florovivaisti ed opere ingegno creativo. La nuova manifestazione è organizzata da...🔗 Leggi su Lanazione.it

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