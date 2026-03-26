Sabato 28 marzo si terrà l'inaugurazione del comitato elettorale di Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra. La cerimonia si svolgerà presso la sede designata e rappresenta l'avvio ufficiale della sua campagna elettorale. La notizia è stata annunciata dallo stesso candidato, che ha comunicato la data dell'evento.

Sarà inaugurato sabato 28 marzo il comitato elettorale di Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra. L'apertura avverrà alle 19.30 all'ex Bar Select, all'angolo tra via Tommaso Cannizaro e via Cesare Battisti. La sede diverrà la base elettorale dell'ex commissario al risanamento per tutta la durata della campagna elettorale. “I cittadini sono invitati a partecipare all’evento al quale prenderanno parte anche i rappresentanti di tutte le forze politiche che sostengono la proposta di Scurria Sindaco. Per tutta la durata della campagna elettorale - si legge in una nota - sarà la “casa” dei messinesi, di tutti. Uno spazio aperto per incontrarsi, ascoltare e confrontarsi su problemi e soluzioni per la città, perché il cambiamento parte da qui: dalle idee, dalle persone, dalla partecipazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - La sfida a Palazzo Zanca si accende, Scurria annuncia l'inaugurazione del comitato elettorale

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