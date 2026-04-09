Giani incorona Ceccarelli | Saremo una bella coppia con Vincenzo sindaco Al via la campagna elettorale

Dalla Casa dell'Energia è partita ufficialmente la campagna elettorale di Vincenzo Ceccarelli, candidato sindaco per la città di Arezzo. Durante un evento, il presidente della regione ha espresso fiducia nel rapporto con il candidato, affermando che saranno una buona squadra insieme. L'inizio delle attività di propaganda coincide con l'apertura della fase ufficiale della corsa elettorale.

Ha preso il via dalla Casa dell'Energia la campagna elettorale di Vincenzo Ceccarelli candidato a sindaco per la città di Arezzo. Presenti tutti i nomi e i volti del campo largo. E anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani non è voluto mancare e ha portato la sua testimonianza a. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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