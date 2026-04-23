Dogana di Fiume via al restauro | approvato progetto da 605mila euro
La giunta comunale di Verona ha approvato un progetto da 605 mila euro per il restauro e la messa in sicurezza sismica della Dogana di Fiume. L’intervento riguarda uno degli edifici storici più noti della città, situato lungo il fiume Adige, e prevede lavori di recupero e consolidamento strutturale. La decisione rientra in un piano più ampio di interventi sul patrimonio architettonico cittadino.
La giunta comunale di Verona ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per il restauro e la messa in sicurezza sismica della Dogana di Fiume, uno degli edifici storici più rappresentativi della città, affacciato sull’Adige in Corte Dogana. L’intervento, del valore.🔗 Leggi su Veronasera.it
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