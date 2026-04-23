Dogana di Fiume via al restauro | approvato progetto da 605mila euro

La giunta comunale di Verona ha approvato un progetto da 605 mila euro per il restauro e la messa in sicurezza sismica della Dogana di Fiume. L’intervento riguarda uno degli edifici storici più noti della città, situato lungo il fiume Adige, e prevede lavori di recupero e consolidamento strutturale. La decisione rientra in un piano più ampio di interventi sul patrimonio architettonico cittadino.