Ripristino delle spiagge Approvato il progetto da più di 117mila euro

La giunta di Monte Argentario ha approvato un progetto da oltre 117mila euro per sistemare le spiagge. Saranno realizzati interventi su sei diversi litorali per migliorare l’accesso e la pulizia delle spiagge pubbliche. Ora i lavori partiranno a breve, con l’obiettivo di rendere più fruibili e più sicure le spiagge di tutta la zona.

MONTE ARGENTARIO Approvato il progetto per il ripristino delle spiagge, ci saranno interventi su sei litorali. Il Comune di Monte Argentario ha approvato il progetto esecutivo per gli interventi di livellamento e ripristino dei litorali comunali, con l'obiettivo di ripristinare le spiagge danneggiate dalle mareggiate invernali in vista della prossima stagione estiva. La determina riguarda un intervento complessivo da 117.510 euro e interessa sei tratti di costa particolarmente esposti all'erosione, ovvero Siluripedio, Moletto, Marinella, Cantoniera, La Bionda e La Soda. Il progetto prevede operazioni di livellamento degli arenili e l'apporto di materiale di cava con caratteristiche analoghe a quelle dei sedimenti sottratti dal mare, con l'obiettivo di ripristinare le condizioni osservate durante l'ultima stagione estiva.

