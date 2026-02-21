Siracusa | 5 giorni di prognosi per la docente aggredita da

Un genitore ha aggredito una docente davanti alla scuola, provocando una prognosi di cinque giorni per la vittima. La lite si è scatenata dopo un’incidente scolastico che ha acceso le tensioni tra le parti. Testimoni riferiscono che l’uomo ha colpito la docente con un oggetto contundente, generando sconcerto tra studenti e personale scolastico. La polizia ha fermato l’aggressore, mentre le autorità locali stanno valutando le misure da adottare per garantire la sicurezza.

Siracusa, Escalation di Violenza: Un Genitore Aggredisce una Docente Davanti alla Scuola e le Reazioni del Mondo Politico e Civile. Un episodio di grave violenza ha scosso la comunità di Pachino, in provincia di Siracusa, nella mattinata di ieri. Una docente dell'Istituto comprensivo Vitaliano Brancati è stata aggredita dal genitore di uno studente, riportando lesioni che, secondo le prime valutazioni mediche, richiederanno cinque giorni di guarigione. L'accaduto ha immediatamente sollevato un'ondata di indignazione e preoccupazione, portando all'intervento delle forze dell'ordine per accertare la dinamica dei fatti e le responsabilità del genitore coinvolto.