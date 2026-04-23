La Camera ha approvato con fiducia il dl sicurezza, che ora passa alla fase finale. Domani si svolgerà il voto definitivo in aula, mentre il Consiglio dei ministri si riunirà per discutere e approvare il decreto correttivo. La legge, quindi, si avvicina alla sua definitiva approvazione, dopo aver superato l’ultimo passaggio parlamentare. Non sono previsti ulteriori modifiche prima del via libera finale.

Il dl sicurezza ha ottenuto la fiducia della Camera, domani ci sarà il voto definitivo e la riunione del Cdm per approvare il decreto correttivo. Poi si attende la firma di Mattarella. Questo è un dl che mette alla prova tempi, regole e politica Continua l’iter burocratico per l’approvazione deldl sicurezza. Il decreto sicurezza ha già superato diversi passaggi. Il 17 aprile il Senato ha dato unprimo via libera, mentre il 22 aprilela Camera ha approvato la fiducia con 203 voti favorevoli. Questo passaggio è stato cruciale perché ha permesso di accorciare i tempi chiedendo al Parlamento di approvare il testo senza modifiche e legando quel voto alla sopravvivenza stessa dell’esecutivo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dl sicurezza: via libera alla fiducia, domani decreto correttivo

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