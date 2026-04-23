Dl Sicurezza nessun passo indietro | seduta fiume alla Camera e correttivo per le osservazioni del Colle

Alla Camera si è svolta una lunga sessione dedicata al dl Sicurezza, con un dibattito intenso e numerosi interventi. La votazione sulla fiducia si è conclusa con 203 sì, 117 no e 3 astenuti, consentendo l’approvazione del decreto. Durante la seduta, sono stati discussi anche alcuni correttivi relativi alle osservazioni del Presidente della Repubblica. La discussione è proseguita fino a tarda notte, con un clima di forte confronto tra le diverse forze politiche.

Notte ad alto tasso di scontro alla Camera, dove l’Aula ha approvato la seduta fiume sul dl Sicurezza, dopo il via libera alla fiducia arrivato nel pomeriggio di ieri alla Camera con 203 sì, 117 no e 3 astenuti. Maggioranza e governo vanno avanti, respingendo il tentativo dell’opposizione di utilizzare la norma sui rimpatri volontari per affossare il provvedimento e sulla quale il governo sta lavorando per un correttivo che superi i rilievi del Colle. La Camera in “seduta fiume” sul dl Sicurezza. La seduta dunque «proseguirà ininterrottamente» fino all’approvazione del provvedimento, salvo – ha spiegato il presidente di turno Giorgio Mulè dopo il sì alla seduta fiume – sospensioni tecniche di 10-15 minuti ogni tre ore di lavori.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dl Sicurezza, nessun passo indietro: seduta fiume alla Camera e correttivo per le osservazioni del Colle Notizie correlate Governo Meloni, Sì alla fiducia sul dl Sicurezza, venerdì voto finale e correttivo dopo i rilievi del Colle, Schlein: “Avete fallito”: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo l'ok della Camera alla fiducia sul decreto Sicurezza: voto finale venerdì. Leggi anche: Scontro alla Camera sul decreto sicurezza, il governo al lavoro su un dl correttivo Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dl sicurezza, il governo incassa la fiducia della Camera con 203 sì e 117 no; Dl sicurezza, dal Quirinale nessun aiuto: Meloni dovrà sbrigarsela da sola; Dl Sicurezza, oggi la fiducia alla Camera; Legge elettorale, i paletti dem: stop alla riforma dei sindaci o nessun accordo possibile. Dl sicurezza, il governo incassa la fiducia della Camera con 203 sì e 117 noROMA – Il governo ha incassato la fiducia della Camera posta sul decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in prese ... dire.it Dl Sicurezza, la Camera approva la fiducia con 203 sì: cosa prevede e i prossimi passaggiIl Dl Sicurezza torna al centro del dibattito politico dopo il voto di fiducia alla Camera, approvato con 203 sì, 117 no e 3 astenuti. Il provvedimento, accompagnato da forti tensioni tra maggioranza ... notizie.it Un concorrente del reality ha cercato di strangolare una coinquilina: costretta a intervenire la sicurezza Le immagini sono diventate in breve virali sui social: https://fanpa.ge/vs2yX - facebook.com facebook Dl Sicurezza, la Camera vota la fiducia. Le opposizioni: «Uno sfregio alla Carta» x.com