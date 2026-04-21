Alla Camera si è aperto uno scontro sul decreto sicurezza, che ha portato il governo a mettere la questione di fiducia sull’ultima versione del decreto. Il testo, già approvato dal Senato, è ora al centro del dibattito tra le forze politiche. Il ministro dell’Interno ha presentato la richiesta di fiducia per procedere con l’iter legislativo. Nel frattempo, il governo sta lavorando a un decreto correttivo sullo stesso provvedimento.

AGI - Sul decreto sicurezza è scontro alla Camera. Il governo, con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha posto nell'Aula di Montecitorio la questione di fiducia sul dl, nel testo approvato nei giorni scorsi dal Senato. Il voto si terrà domani dalle ore 18, le dichiarazioni di voto inizieranno alle 16,15. L'esame del provvedimento proseguirà anche in seduta notturna nelle giornate di giovedì e venerdì. Lo scontro alla Camera sul decreto Sicurezza . "L' emendamento era depositato dal 17 marzo. Si sono svegliati solo ora.". Una fonte di maggioranza riannoda i fili dello scontro sul dl Sicurezza, ripercorre le tappe della battaglia sulla norma sugli incentivi agli avvocati per i rimpatri volontari: "Tutto filava liscio fino a quando è intervenuto in Aula il senatore del Pd Nicita, ma c'era l'accordo di tutto il centrodestra".🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Scontro alla Camera sul decreto sicurezza, il governo al lavoro su un dl correttivo

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