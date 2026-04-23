Dl Sicurezza? Avete perso il senso delle istituzioni rispettate la Costituzione | Bonelli critica il governo in Aula

Durante una seduta in aula, un rappresentante politico ha criticato il governo per aver perso il senso delle istituzioni e ha invitato a rispettare la Costituzione. Ha inoltre rivolto un messaggio alla premier, sottolineando che sul tema dei centri per migranti il parere dell’avvocato generale della Corte di giustizia europea non è vincolante. La discussione ha coinvolto temi legati alla normativa sui migranti e alle posizioni istituzionali.

“Dico a Giorgia Meloni che sul tema dei centri per migranti ha ben poco da festeggiare. Il parere dell’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea è un parere e non è vincolante”. Così Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde, intervenendo in Aula. “La presidente del Consiglio deve invece rispondere di un fatto gravissimo: quasi un miliardo di euro di soldi pubblici sono stati sperperati per appena 83 migranti. Quelle persone potevano essere esaminate in Italia, attraverso la valutazione del diritto di asilo o l’eventuale rimpatrio, con un risparmio enorme per le casse dello Stato. Siamo di fronte all’ennesima operazione propagandistica della destra, pagata dai cittadini”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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