Dl sicurezza governo ha posto la fiducia Bagarre in Aula

Il governo ha deciso di mettere la fiducia sul decreto sicurezza alla Camera dei Deputati. Nel corso della seduta, si è verificato un acceso scontro tra i gruppi politici, con l’opposizione che ha occupato i banchi del governo. La discussione si è protratta con tensioni evidenti, portando a un caos che ha coinvolto i presenti in aula e rallentato i lavori.