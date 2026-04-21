Dl sicurezza governo ha posto la fiducia Bagarre in Aula

Da tv2000.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha deciso di mettere la fiducia sul decreto sicurezza alla Camera dei Deputati. Nel corso della seduta, si è verificato un acceso scontro tra i gruppi politici, con l’opposizione che ha occupato i banchi del governo. La discussione si è protratta con tensioni evidenti, portando a un caos che ha coinvolto i presenti in aula e rallentato i lavori.

Il governo ha posto la fiducia in Aula alla Camera sul decreto sicurezza. Nel pomeriggio si è registrato caos in Aula con l’opposizione che ha occupato i banchi del governo. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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